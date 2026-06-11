ООН сообщила о первом за 10 лет масштабном возвращении беженцев в страны исхода

Впервые за целое десятилетие аналитики ООН зафиксировали сокращение глобальной популяции вынужденно перемещённых лиц. Данные приводятся в свежем докладе Управления верховного комиссара организации по делам беженцев.

Согласно подсчётам, в прошлом году статус перемещённых лиц имели 117,8 млн человек. Это на 5,4 млн, или на 4%, меньше показателя 2024-го. Снижение коснулось обеих основных категорий: классических беженцев насчитали 35,6 млн, а внутренне перемещённых лиц — 68,6 млн.

Ключевым драйвером стал резкий рост возвратной миграции. Суммарно домой отправились свыше 14,7 млн человек, что на 50% превышает уровень предыдущего года и является абсолютным рекордом за 60-летнюю историю наблюдений. Поток беженцев, вернувшихся в страны исхода, составил порядка 4,4 млн — это втрое больше, чем годом ранее.

Авторы доклада связывают такую динамику с ужесточением условий в принимающих государствах. Возвращение зачастую происходило под давлением нарастающих трудностей, при этом люди ехали в регионы, где до сих пор отсутствует безопасность, не работают базовые службы, а инфраструктура лежит в руинах.

Абсолютное большинство репатриантов — граждане шести неблагополучных стран. В списке значатся Демократическая Республика Конго и Судан, давшие по 3,6 млн человек, Сирия с 3,3 млн, Афганистан с 2,9 млн, а также Украина и Мьянма.

Специалисты ООН отмечают, что на ситуацию в начале 2026 года заметно повлияла эскалация боевых действий на Ближнем Востоке. Конфликт в Иране и Ливане лишь подстегнул волну вынужденных возвращений в крайне неблагоприятных обстоятельствах. По оценкам на конец апреля текущего года, общемировая цифра перемещённых лиц стабилизировалась на уровне 117–118 млн.

Ранее в департаменте миграционной службы по вопросам гражданства МВД сообщили, что Россия за последние несколько лет предоставила убежище более чем 2,5 миллиона граждан Украины, бежавших от действий ВСУ. В ведомстве уточнили: 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысячам оформили разрешение на временное проживание и вид на жительство, а свыше 400 тысяч человек стали обладателями российского гражданства.