28 мая, 01:54

В Венгрии заявили, что ЕС стал понимать убыточность содержания беженцев с Украины

TEC: В ЕС ужесточают условия пребывания для беженцев с Украины

В странах Евросоюза набирает обороты тенденция к ужесточению условий пребывания для украинских беженцев. Как сообщает венгерское издание The European Conservative, европейские правительства пришли к выводу, что сохранение прежних объёмов экстренной финансовой помощи в долгосрочной перспективе невозможно.

Целый ряд государств уже внедрил конкретные ограничительные меры. Власти Германии существенно урезали размеры социальных выплат. В Польше обязательным условием для нахождения в стране стало официальное трудоустройство прибывших. Ирландия ввела систему денежных поощрений для тех украинцев, которые выразят готовность добровольно вернуться на родину. К списку стран, сокращающих поддержку, присоединилась и Чехия.

Автор публикации подчеркнул, что готовность помогать беженцам стремительно снижается на всём пространстве ЕС. Такая смена парадигмы напрямую связана с внутренними экономическими трудностями в Европе.

В Совете Европы заявили о растущей усталости от украинцев в странах ЕС

Ранее Life.ru писал, что количество мигрантов с Украины в Германии может ещё вырасти. Причина – решения Варшавы о сокращении социальных пособий. Рост числа мигрантов связан не только с сокращением льгот. Улучшение погодных условий и активизация контрабандистов также влияют на ситуацию. Украинцы составляют более половины случаев нелегального пересечения восточных границ Германии.

Юния Ларсон
