Шенген — наш: эксперт назвал пять самых лояльных к россиянам стран Европы

Полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам маловероятен, несмотря на появившиеся сообщения о возможном ужесточении правил. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, инициативы об ограничении туристических поездок поддерживает лишь часть европейских политиков и стран. Для введения общего запрета внутри ЕС потребуется широкая политическая поддержка, которой сейчас нет.

«Это стопроцентный фейк. На серьёзном уровне, на уровне еврокомиссаров, полный запрет не обсуждается. Об этом говорят депутаты отдельных фракций, которые составляют меньшинство», — заявил Мкртчян.

Эксперт считает, что против полного прекращения выдачи виз выступят государства, заинтересованные в туристическом потоке из России. По его оценке, около 90% шенгенских виз россияне сейчас получают через пять стран — Францию, Италию, Испанию, Грецию и Венгрию.

Мкртчян отметил, что государства Балтии, Польша и Чехия занимают более жёсткую позицию, однако не определяют визовую политику всей Шенгенской зоны.

По словам специалиста, количество выдаваемых россиянам разрешений на въезд продолжает расти. Он утверждает, что в 2026 году число оформленных виз увеличилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля отказов снизилась до менее чем 4%.

При этом получить многократный Шенген россиянам стало значительно сложнее. В большинстве случаев консульства оформляют однократные визы под конкретную поездку.

Рост спроса наблюдается и на британские визы, хотя Великобритания не входит ни в Евросоюз, ни в Шенгенскую зону. По оценке Мкртчяна, их россиянам также выдают примерно на 15% больше, чем годом ранее.

Ранее СМИ сообщили, что в Еврокомиссии якобы обсуждается полный запрет на туристические визы для граждан России. При этом официально группа европейских стран пока требует ужесточить правила, а Еврокомиссия заявляла о подготовке точечных ограничений, не объявляя о полном прекращении выдачи виз.