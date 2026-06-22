Россияне платят до 150 тысяч рублей за шанс получить шенген

Получение шенгенской визы для россиян становится всё более затратным. Как выяснил Mash Money, некоторые соискатели готовы платить до 150 тысяч рублей не за сам документ, а лишь за возможность подать заявление.

Спрос на поездки в Европу заметно вырос. Если в 2023 году было подано около 520 тысяч заявок на шенген, то в 2025-м этот показатель превысил 670 тысяч.

Одновременно увеличились и расходы на оформление. Только консульский сбор сейчас составляет около 7,6 тысячи рублей. Дополнительно оплачиваются сервисные услуги, страховка и другие обязательные процедуры.

Ситуацией воспользовались посредники. По данным издания, свободные слоты в визовых центрах быстро исчезают, поскольку их отслеживают специальные программы, используемые агентствами.

После этого желающим предлагают платные пакеты услуг, в которые входят помощь с бумагами, запись на подачу и сопровождение на разных этапах оформления. Стоимость таких предложений варьируется от 8–25 тысяч рублей за базовую подготовку до 21–52 тысяч рублей за комплексное сопровождение. За срочное оформление некоторые компании просят до 150 тысяч рублей.

При этом даже после оплаты дорогостоящих услуг положительное решение никто не гарантирует. Фактически клиенты приобретают лишь возможность попасть на подачу документов, а итоговое решение остаётся за консульством.

Ранее Life.ru писал, что россияне стали заметно реже получать шенгенские мультивизы: в 2025 году их выдали на 21,5% меньше, чем годом ранее, на фоне рекомендаций ЕС не выдавать новые многократные визы гражданам РФ. При этом общее число одобренных виз выросло на 17%, а Италия, Франция, Испания и Греция остаются лидерами по их выдаче.