Глэмпинг или уютный дом: Life.ru узнал, что выгоднее для летнего уикенда в 2026 году

Цены в Подмосковье сильно зависят от локации, сезона, уровня комфорта и количества гостей. Риэлтор Наталья Перескокова рассказала Life.ru, во сколько обойдётся загородный отдых на выходные летом 2026.

По словам эксперта, если рассматривать глэмпинг, то базовый уровень на выходные стоит от 8 до 15 тысяч рублей за ночь на двоих. В среднем сегменте (поуютнее) — 15–30 тысяч за ночь. Премиум-глэмпинги с купелью, чаном, панорамными окнами и прозрачными крышами — 30–60 тысяч за ночь и выше. Итого за выходные на пару получается от 16 до 60 тысяч рублей.

Небольшой загородный дом на 2–4 человек стоит от 15 до 30 тысяч рублей в сутки. Хороший современный коттедж — 25–60 тысяч в сутки. Дом с баней, бассейном или на большую компанию — от 50 до 100 тысяч рублей в сутки и выше. Бывают дома и по 300 тысяч.

Глэмпинг — это отдых на природе с гостиничным комфортом. Красивые локации: лес, озеро, река, атмосфера уединения и романтики. Часто есть ресторан, завтраки, спа, чан, баня. Глэмпинг отлично подходит для пары и короткой перезагрузки. Однако есть минусы: меньше личного пространства, обычно нельзя шуметь и устраивать вечеринки, очень ограниченная площадь проживания. Это вариант приехать приватно, романтично, немного отдохнуть и перезагрузиться.

Если говорить о доме — это полноценное отдельное жильё, полная приватность. Можно приехать с семьёй или с компанией. Своя кухня, мангал, участок. Можно поставить шезлонги, позагорать. Это больше свободы и пространства. Минус: чаще приходится самим заниматься организацией питания и досуга, потому что в глэмпинге есть ресторан.

«Важно понимать, в каком составе и для чего вы едете. Если пара хочет красивые виды, атмосферу, чан, баню и отдых без забот — лучше глэмпинг. Если едет семья или компания, хотят шумную вечеринку, шашлыки, общение, веселье и ни от кого не зависеть — лучше загородный дом», — заключила риэлтор.

Если этим летом не получается уйти в отпуск, коллеги уже разъехались, а отдел кадров предлагает «как-нибудь продержаться», не стоит делать вид, что отдых вам не нужен. Life.ru раскрыл неожиданный способ отдохнуть летом, даже если отпуск не дали.