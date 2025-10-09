Россияне в 2026 году могут растянуть 28 дней отдыха почти на два месяца

Россиянам раскрыли способ превратить стандартные 28 дней отпуска в почти два месяца непрерывного отдыха в течение 2026 года. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

«Лучшими для продления отдыха месяцами станут январь, февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь: праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы», — отметил он.

По словам эксперта, год начнётся с зимнего марафона выходных. Если взять пять дней отпуска с 12 по 16 января, можно получить 18 дней непрерывного отдыха, которых хватит для поездки на горнолыжные курорты или путешествия в тёплые страны.

Островерхий добавил, что в феврале, присоединив четыре дня отпуска к праздничным выходным, можно получить девять дней отдыха, подходящих для катания на лыжах в соседних регионах или гастрономического тура по городам Золотого кольца.

Первый удобный интервал весной ожидается в марте. Специалист пояснил, что взяв отгулы с 10 по 13 марта, можно получить неделю отдыха для коротких поездок, например, в глэмпинги или загородные экоотели.

Май, по его словам, традиционно богат на длинные выходные. Чтобы объединить майские праздники в одно путешествие, стоит взять отпуск с 4 по 8 мая, что даст 11 дней отдыха, достаточных для дальних маршрутов.

Эксперт также сообщил о длинных летних выходных в июне, где добавление четырёх дней отпуска позволит получить девять дней подряд для семейной поездки к морю или в туристические регионы Кавказа.

Осенью, по его словам, можно устроить каникулы в ноябре, взяв три дня отпуска вокруг Дня народного единства и получив шесть свободных дней для культурного отдыха. Завершает год декабрь, где отгулы с 28 по 30 декабря плавно перейдут в новогодние каникулы.

Всего за год, по расчётам специалиста, можно использовать все 28 отпускных дней, создав семь длительных промежутков для отдыха.

Ранее в Государственной Думе было заявили, что работодатели обязаны регулярно пересматривать и повышать заработную плату сотрудников путём индексации. Если индексация не проводится, работник может обратиться в соответствующие органы для защиты своих законных интересов.