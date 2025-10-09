В ОП предупредили о штрафах до 50 тысяч за отзыв сотрудников из отпуска

Член Общественной палаты России (ОП) Евгений Машаров сообщил о возможных штрафах для работодателей, нарушивших правила отзыва сотрудников из отпуска. Он отметил, что размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей.

По словам Машарова, действующее трудовое законодательство позволяет отзыв работника из отпуска, но только с его согласия.

Также он уточнил, что работника можно отозвать только из ежегодного основного и дополнительного отпуска. Отзыв из учебного отпуска или отпуска за свой счёт недопустим по закону.

«За нарушение существующих норм грозит штраф. <…> Для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — цитирует Машарова ТАСС.

Ранее в Госдуме напомнили, что работодатели обязаны регулярно индексировать зарплату. Регулярное повышение заработной платы является необходимой процедурой. Если работник не получает индексацию, он имеет право обратиться в компетентные органы для защиты своих прав.