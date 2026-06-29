«Полис — не формальность»: Россиянам рассказали, как правильно оформить страховку для путешествия

Главной ошибкой при оформлении туристической страховки является погоня за дешевизной, которая в итоге оборачивается минимальным покрытием и отказом в помощи за рубежом. Как оформить полис правильно, рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

Страховка для поездки за границу — это не просто формальность. По закону наличие полиса — обязательное требование при выезде за рубеж. На пограничном контроле его могут не проверить, но если в поездке понадобится медицинская помощь, все расходы придётся оплачивать самостоятельно. Рассказываю, на что обратить внимание при выборе страховки в 2026 году. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Минимальная страховая сумма установлена на уровне двух миллионов рублей в эквиваленте, однако Панеш посоветовал выбирать более высокий лимит для стран с дорогой медициной. В качестве примера он привёл Шенгенскую зону, где рекомендуемый порог составляет не менее 40 тысяч евро — на российские рубли это более 3,4 миллиона. Ведь низкая цена полиса почти всегда свидетельствует об урезанном наборе опций.

«Важно проверить: включены ли хронические заболевания, спорт, беременность. У многих страховщиков хронические болезни остаются за рамками покрытия или на них предусмотрен мизерный лимит. Также обратите внимание на франшизу — это часть расходов, которую турист оплачивает сам при страховом случае. Полис с франшизой дешевле, но если за границей понадобится недорогая консультация врача, она может полностью лечь на вас», — ответил он.

Пожилым туристам депутат рекомендовал проявлять особую бдительность. Им стоит заранее уточнять лимиты и ограничения по возрасту, поскольку для этой категории стоимость услуги обычно возрастает. Он добавил, что оформить новый договор можно даже находясь за границей. Многие компании предоставляют такую возможность онлайн из любой точки мира на срок до 60 суток. Это особенно удобно, если предыдущий документ истёк прямо в путешествии.

«Для поездок по России туристическая страховка даёт дополнительные преимущества: помощь без очередей, компенсацию стоимости лекарств и расходов на такси. Страховка — это не трата, а инвестиция в вашу безопасность. Проверяйте полис, читайте условия и берите с собой копии всех документов», — подытожил эксперт.

Ранее эксперт Елена Кошелева разъяснила, как туристическая страховка способна уберечь отпуск от превращения в финансовую катастрофу. Специалист подчеркнула, что специальный страховой полис для путешественников покрывает расходы на медицинскую помощь, а также обеспечивает поддержку при задержке рейса, пропаже чемоданов и прочих непредвиденных обстоятельствах. Для въезда в целый ряд государств такая страховка является обязательным требованием, однако Кошелева советует оформлять её и при поездках по России.