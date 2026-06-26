За Туманный Альбион заплати 1 миллион: Назван топ-5 самых дорогих поездок россиян в июне

Самым дорогим зарубежным бронированием россиян в июне стал пятидневный отдых в Лондоне за 1,1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании туристического сервиса, результат которого оказался в распоряжении «Ленты.ру». По данным издания, за эту сумму семья из двух взрослых и ребёнка остановилась в пятизвёздочном отеле британской столицы. В стоимость входили только завтраки.

В числе самых дорогих зарубежных поездок также оказался отдых в Венеции за 852 тысячи рублей. Эту сумму пара россиян отдала за четыре дня. Далее следует отпуск в Ницце за 821 тысячу, неделя на Багамах за 644 тысячи и пятидневная поездка в Абу-Даби за 619 тысяч рублей.

Тем временем россияне ринулись в нестандартные путешествия. Такой формат особенно востребован у тех, кто путешествует один или в компании без детей. Для них туроператоры предлагают персонализированные маршруты.