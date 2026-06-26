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26 июня, 07:19

Погружаются в буддизм вместо моря: Россияне ринулись в нестандартные путешествия

Россияне стали чаще выбирать гастрономические и буддийские туры вместо пляжей

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Интерес к нестандартным путешествиям среди российских туристов растёт из-за их любознательности и желания увидеть что-то новое после популярных направлений, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян.

По его словам, такой формат особенно востребован у тех, кто путешествует один или в компании без детей. Для них туроператоры предлагают персонализированные маршруты по интересам: от гастрономии и виноделия до автомобилей, космоса и других тематических поездок.

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При этом классический пляжный отдых останется востребованным у семей с детьми. Родители с маленькими детьми чаще выбирают понятные и комфортные направления, а не йога-туры или сложные гастрономические маршруты.

Нестандартные поездки обычно стоят дороже массовых туров из-за небольших групп и индивидуальной организации. Тем, кто только присматривается к такому формату, эксперт посоветовал сначала определить свои интересы, а затем подбирать направление и единомышленников.

«Например, сейчас у россиян вдруг появилось желание изучать буддийскую культуру. <...> Конечно, есть буддисты и целые республики буддистские, но для многих это становится открытием», — отметил собеседник «Радио 1».

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Борис Эльфанд
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