«Ошибка туриста»: Названы пять мест в Китае, куда россиянам лучше не ходить

Главный риск для россиян в КНР, по мнению китаиста Ксении Разовой, связан не с уличной преступностью, а со сложными туристическими схемами. Наиболее уязвимы путешественники в нескольких местах. В Пекине, на площади Тяньаньмэнь и улице Ванфуцзин, используется психологическая манипуляция.

К туристу подходят дружелюбные незнакомцы, ведут непринуждённую беседу, после чего приглашают на чайную церемонию, итогом которой становится огромный счёт. Аналогичная схема действует в Шанхае на Нанкин-роуд, где предлагают посетить арт-галерею или бар. Высока вероятность обмана и вокруг крупных вокзалов. Уставших путников встречают навязчивые помощники с такси или билетами по завышенной цене.

Кроме того, следует быть осторожным в ночных районах Гуанчжоу и Шэньчжэня рядом с рынками электроники из-за агрессивного продвижения услуг массажных салонов. Наконец, в туристических зонах вроде Сианя можно столкнуться с фальшивыми гидами, цель которых — отвезти гостя в магазин дорогих подделок.

«Самая частая ошибка туристов — принять дружелюбие незнакомца за приглашение к настоящему общению», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.ru».