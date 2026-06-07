«Ошибка туриста»: Названы пять мест в Китае, куда россиянам лучше не ходить
Китаист Разова призвала туристов в КНР не идти за незнакомцами на чай и массаж
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Главный риск для россиян в КНР, по мнению китаиста Ксении Разовой, связан не с уличной преступностью, а со сложными туристическими схемами. Наиболее уязвимы путешественники в нескольких местах. В Пекине, на площади Тяньаньмэнь и улице Ванфуцзин, используется психологическая манипуляция.
К туристу подходят дружелюбные незнакомцы, ведут непринуждённую беседу, после чего приглашают на чайную церемонию, итогом которой становится огромный счёт. Аналогичная схема действует в Шанхае на Нанкин-роуд, где предлагают посетить арт-галерею или бар. Высока вероятность обмана и вокруг крупных вокзалов. Уставших путников встречают навязчивые помощники с такси или билетами по завышенной цене.
Кроме того, следует быть осторожным в ночных районах Гуанчжоу и Шэньчжэня рядом с рынками электроники из-за агрессивного продвижения услуг массажных салонов. Наконец, в туристических зонах вроде Сианя можно столкнуться с фальшивыми гидами, цель которых — отвезти гостя в магазин дорогих подделок.
«Самая частая ошибка туристов — принять дружелюбие незнакомца за приглашение к настоящему общению», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.ru».
Ранее Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Россияне с обычными паспортами могут въезжать в КНР для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, отметили в МИД КНР. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и КНР дают хорошие результаты — увеличиваются туристические и другие виды обменов между странами.
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