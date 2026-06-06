В Китае турист выжил после семи дней в открытом море

В Китае спасли 39-летнего туриста, который семь дней и шесть ночей провёл в открытом море после падения в воду. Инцидент произошёл у берегов Хайкоу на острове Хайнань, сообщает HNTV.

Мужчина по фамилии Цинь приехал на Хайнань как турист. Вечером 27 мая его смыло в море, после чего он не смог вернуться на берег и остался в воде без спасательного снаряжения. По данным телеканала, всю неделю Цинь выживал за счёт сырых мелких крабов. К концу дрейфа у него начались галлюцинации из-за сильного истощения, а тело получило тяжёлые солнечные ожоги.

Самыми трудными, по словам туриста, стали четвёртый и пятый дни. До этого он увидел проходящий паром и пытался подать сигнал, однако его никто не заметил. Мужчину обнаружили неподалёку от города Цяотоу в уезде Чэнмай. Его спасли двое рыбаков. Сейчас Цинь находится в больнице. Он рассказал журналистам о своём «фантастическом дрейфе» и обстоятельствах выживания в море.

Ранее сообщалось, что в Туве спасатели начали поиски двух человек, которые выпали из резиновой лодки на реке Большой Енисей. В лодке находились три человека без спасательных жилетов. Женщина 46 лет смогла самостоятельно выбраться на берег, а мужчина 51 года и женщина 47 лет пропали. Позже поисковая группа обнаружила перевёрнутую лодку в 500 метрах ниже по течению от места происшествия. К поискам подключили сотрудников центра ГИМС и полиции.