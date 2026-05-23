В Туве спасатели ищут двух человек, перевернувшихся на лодке на Енисее

В Туве спасатели разыскивают двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

«Поступило сообщение о том, что вниз по течению реки Большой Енисей, по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку, перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека, все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег», — говорится в сообщении.

Пропавшими числятся мужчина 51 года и женщина 47 лет. Их разыскивают сотрудники центра ГИМС и полиции. Поисковая группа уже обнаружила перевёрнутую лодку в 500 метрах ниже по течению от места происшествия. Работу спасателей контролирует начальник главка генерал-майор Алексей Артёмов.

