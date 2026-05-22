В Хабаровском крае пятый день ищут выпавшую из лодки 10-летнюю девочку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio
В Хабаровском крае осмотрено около 115 километров акватории Амура в поисках девочки, выпавшей из перевернувшейся лодки. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Судно с двумя пассажирами перевернулось вечером 17 мая у села Богородское. Двадцатидвухлетнего мужчину спасли рыбаки, а 10-летнюю пассажирку до сих пор не нашли.
В Ульчском районе ведётся обследование реки. Сотрудники полиции вместе с инспекторами ГИМС МЧС России и краевыми спасателями осмотрели 115 километров прибрежной полосы и акватории Амура (нарастающим итогом).
В ведомстве отметили, что поиски продолжаются.
