В Хабаровском крае пятый день ищут выпавшую из лодки 10-летнюю девочку

В Хабаровском крае осмотрено около 115 километров акватории Амура в поисках девочки, выпавшей из перевернувшейся лодки. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Судно с двумя пассажирами перевернулось вечером 17 мая у села Богородское. Двадцатидвухлетнего мужчину спасли рыбаки, а 10-летнюю пассажирку до сих пор не нашли.

В Ульчском районе ведётся обследование реки. Сотрудники полиции вместе с инспекторами ГИМС МЧС России и краевыми спасателями осмотрели 115 километров прибрежной полосы и акватории Амура (нарастающим итогом).

В ведомстве отметили, что поиски продолжаются.