21 мая, 07:39

Беговел пропавшей трёхлетней Вероники нашли на опушке леса в Тульской области

Обложка © VK / СУ СК России по Тульской области

В посёлке Дубна Тульской области продолжаются поиски трёхлетней Вероники, которая пропала 20 мая. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», беговел ребёнка находился на опушке леса.

«Беговел пропавшей был найден на опушке лесного массива. Поэтому сейчас поисковики “Лиза Алерт” отрабатывают задачи по поиску девочки в том районе», — сообщили волонтёры.

По данным поисковиков, местность в районе поисков сложная: там есть овраги, заболоченные участки, ручьи и реки. Особое внимание спасатели уделяют водоёмам. Водолазы уже обследуют территорию возле деревянного моста через ручей. В отряде подчеркнули, что этот участок особенно опасен для маленького ребёнка: глубина ручья достигает 1–1,3 метра, а ширина — до полутора метров.

К поискам планируют подключить авиацию отряда «Ангел» и беспилотники для осмотра территории с воздуха. Прокуратура Тульской области контролирует расследование уголовного дела.

