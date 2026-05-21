21 мая, 06:38

Авиацию из Москвы подключат к поискам пропавшей трёхлетней Вероники под Тулой

Обложка © VK / СУ СК России по Тульской области

К поискам трёхлетней Вероники, пропавшей в рабочем посёлке Дубна Тульской области, планируют подключить авиацию из Москвы. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Запланирован вылет борта авиации из Москвы. Возможно, если нам закроют небо, сможем запустить в работу БПЛА», — рассказали в отряде ТАСС.

Поисковики уточнили, что в Дубне уже развёрнут оперативный штаб. Там координируют работу добровольцев и специалистов, задействованных в поисковой операции. По предварительным данным, трёхлетняя Вероника Воробьёва исчезла 20 мая. Следственные органы СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи, оперативники, сотрудники полиции, спасатели и добровольцы.

