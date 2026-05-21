20 мая, 23:00

Трёхлетняя девочка пропала в Тульской области, возбуждено уголовное дело

Обложка © Life.ru

В рабочем посёлке Дубна Тульской области пропала трёхлетняя Вероника Воробьёва. Следственные органы региона возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России. По предварительной информации, ребёнок исчез 20 мая 2026 года.

Пропавшая Вероника Воробьёва. Фото © VK / СУ СК России по Тульской области

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, полиция, спасатели и волонтёры. Ведётся поиск, а также устанавливаются все обстоятельства исчезновения.

«Просим всех, кто располагает информацией о месте нахождения Вероники, незамедлительно сообщить по телефону 112», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дочь российской пианистки была похищена в Мехико при сговоре местного наркокартеля с чиновниками. Уже два с половиной года школьницу накачивают наркотиками, подвергают насилию и перевозят между городами, чтобы российские дипломаты не смогли её разыскать. По данным посольства, мексиканская сторона отказывается возвращать девушку. МИД РФ прямо обвинил власти Мексики в бездействии в связи с похищением россиянки.

