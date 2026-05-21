Трёхлетняя девочка пропала в Тульской области, возбуждено уголовное дело

В рабочем посёлке Дубна Тульской области пропала трёхлетняя Вероника Воробьёва. Следственные органы региона возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России. По предварительной информации, ребёнок исчез 20 мая 2026 года.

Пропавшая Вероника Воробьёва. Фото © VK / СУ СК России по Тульской области

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, полиция, спасатели и волонтёры. Ведётся поиск, а также устанавливаются все обстоятельства исчезновения.

«Просим всех, кто располагает информацией о месте нахождения Вероники, незамедлительно сообщить по телефону 112», — заявили в ведомстве.