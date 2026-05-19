Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 08:41

Перегруз назвали возможной причиной ЧП с лодкой на Байкале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ole Dor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ole Dor

Предварительной причиной опрокидывания аэролодки на Байкале могло стать превышение допустимого числа пассажиров на борту. Об этом сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным, лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации данного судна», — сказал собеседник агентства ТАСС.

По техническим характеристикам производителя, эта модель рассчитана максимум на 10 человек. Однако, по данным МЧС РФ, в момент происшествия на борту находились 14 пассажиров. После ЧП удалось спасти 10 человек. Среди них был 14-летний ребёнок. Четырёх человек продолжают искать.

Ранее на Байкале произошла ещё одна крупная трагедия с туристами. В феврале у мыса Хобой под лёд провалился УАЗ, в котором находились граждане Китая. Погибли восемь человек, среди них был ребёнок. Выжить удалось только одному пассажиру.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar