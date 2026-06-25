Экономных туристов заманят в Сочи «динамическими» ценами на проживание

Гостиничный бизнес Сочи в текущем сезоне адаптируется к запросам туристов, которые всё чаще выбирают более экономичные варианты отдыха. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Многие отели курорта внедряют динамическое ценообразование, при котором стоимость проживания зависит от даты заезда и уровня спроса.

Также активно развиваются пакетные предложения, включающие проживание и дополнительные услуги, такие как спа или развлекательные программы, что позволяет снизить общие расходы гостей. Как отметила директор по внутреннему рынку Coral Travel Алёна Громова, туристы всё чаще стремятся совместить комфортный отдых с разумной экономией, сохраняя при этом широкий набор услуг.

По её словам, востребованы форматы, позволяющие сочетать пляжный отдых с экскурсиями, детской анимацией и сервисами высокого уровня. В целом гостиничный фонд Сочи насчитывает более 2 тысяч объектов размещения, включая отели, санатории, гостевые дома и глэмпинги, предлагающие около 140 тысяч номеров.

Ранее сообщалось, что турецкие отели, работающие по системе «всё включено», могут ограничить выбор алкогольных напитков из-за растущих затрат и высокой инфляции. Кроме того, обсуждается уменьшение разнообразия блюд на шведском столе или оптимизация штата обслуживающего персонала.