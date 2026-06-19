Попутки и промокоды: Лучшие еврейские лайфхаки, чтобы сберечь кошелёк на отдыхе за границей

Хотите отдохнуть за границей и не потратить лишнего? Личный финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru рассказал о способах экономии — от самых бюджетных и нестандартных до более комфортных вариантов.

«Самый сложный и дорогой маршрут — через Стамбул. Летом билеты туда и обратно стоят от 30 тысяч рублей, да и пересадки из Стамбула в другие страны тоже обходятся недёшево. Альтернатива — соседние страны, прежде всего Тбилиси и Ереван. Оттуда летают лоукостеры, которые могут доставить вас в Европу всего за 20 евро. Вопрос только в том, как добраться до самой Грузии или Армении», — отметил Патешман.

По словам эксперта, один из самых бюджетных способов добраться до этих стран — воспользоваться сервисами поиска попутчиков или автобусными маршрутами. Кроме того, можно рассмотреть недорогие перелёты в Ереван из Сочи, предварительно просчитав стоимость дороги до самого курорта.

Если цель поездки — Европа, стоит изучить рейсы лоукостеров из Еревана и Тбилиси. Иногда выгоднее искать вылеты не из Москвы, а из других российских городов, например Сочи.

Ещё один способ снизить расходы — следить за стоимостью билетов непосредственно перед вылетом. Иногда авиакомпании снижают цены за несколько дней до отправления. В этом случае можно заранее купить возвратный билет, а затем заменить его более выгодным вариантом, если такой появится.

«Используйте мили с умом. В конце лета билеты на обратные рейсы в Москву часто стоят дороже, чем на вылет. Поэтому выгоднее тратить мили именно на дорогой сегмент маршрута, а дешёвый билет покупать за деньги. Бездумно расходовать мили не стоит», — пояснил эксперт.

Также Патешман советует внимательно изучать альтернативные маршруты возвращения в Россию через страны Европы и Калининград, если такой вариант соответствует правилам въезда и имеющимся у путешественника документам.

Для отдыха в Турции и других популярных странах эксперт рекомендует обращать внимание на горящие предложения. Гибкость в выборе дат и направления нередко позволяет существенно сократить расходы.

Кроме того, специалист советует бронировать гостиницы через российские сервисы, где регулярно действуют скидки, промокоды и программы кэшбэка. Дополнительную выгоду могут дать банковские акции.

«И главное — выбирайте возвратные бронирования с возможностью бесплатной отмены за несколько дней до заезда. Это позволит сохранить гибкость и снизить риски. В результате суммарная экономия может достигать 15–20%», — заключил Патешман.

Ранее в Ассоциации туроператоров России озвучили минимальную стоимость пакетных туров в Турцию по системе «всё включено». По данным экспертов, десятидневный отдых на двоих с вылетом из Москвы в июле при бронировании в июне обойдётся минимум в 120 тысяч рублей. В эту сумму входят бюджетные четырёхзвёздочные отели и наиболее доступные пятизвёздочные гостиницы.