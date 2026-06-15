Турция «всё включено» в июле: сколько теперь стоит отдых на двоих

Отдых в Турции по системе «всё включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на двоих. Такие ориентировочные цены на пакетные туры назвали в Ассоциации туроператоров России.

Речь идёт о поездке на 10 ночей с перелётом из Москвы при бронировании в июне. В нижнем ценовом сегменте — бюджетные отели 4 звезды и ультрабюджетные 5 звёзд. Такие варианты стоят примерно от 120 до 185 тысяч рублей.

Качественные четырёхзвёздочные и бюджетные пятизвёздочные отели обойдутся дороже — от 175 до 254 тысяч рублей.

Классические отели 5 звёзд, по данным АТОР, стоят от 255 до 350 тысяч рублей. «Качественные пятёрки» высокого уровня — от 365 до 420 тысяч рублей.

Премиальные пятизвёздочные варианты оцениваются в 420–600 тысяч рублей. Самый дорогой сегмент, который в ассоциации называют «тяжёлым люксом», может стоить от 650 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

При этом туры в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня в среднем стоят на 2–4% дешевле, чем весной. В люксовых отелях скидки могут доходить до 12%.

В АТОР также отметили, что сентябрь остаётся самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона в Турции. Однако бронировать осенние поездки советуют уже сейчас: спрос растёт, и цены могут вскоре пойти вверх.