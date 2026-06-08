Альянс турагентств России заметил «сезонность» вбросов про отмену all inclusive в Турции

Турецкие гостиницы якобы обсуждают обновление формата «всё включено», но так, чтобы не снизить интерес россиян к отдыху. Однако вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян успокоил читателей Life.ru: такие разговоры ведутся уже больше 10 лет, и скорее всего, это просто вброс.

Каждый год в начале сезона — весной и в начале лета — появляются все эти разговоры. Никогда вы не слышите ни про какую отмену, модернизацию all inclusive в октябре или в ноябре. Эти вбросы делают руководители среднего уровня, ни в коем случае не высшее звено. Первые лица туризма Турции прекрасно понимают, что система «всё включено» — это основополагающая система, по которой приезжают не только россияне и белорусы, но и поляки, чехи, венгры, немцы, казахи. Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России

Если Турция откажется от системы «всё включено», люди поедут в Египет, Арабские Эмираты, Тунис, где также есть отели all inclusive — системы, которая «властвует миром», добавил Мкртчян. Вице-президент АТР рассказал, что лично общался с главой Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB), и его заверили, что отказа от «всё включено» даже в мыслях нет.

«Мы 10 лет слышим о том, что вот-вот не будет системы «всё включено», но строится новый отель, и он работает по системе «всё включено». Поэтому никакой угрозы мы не видим в этих пустейших, не просто пустых, а пустейших высказываниях турецких чиновников мелкого уровня», — добавил Мкртчян.

Он напомнил, что эта система и так «шлифуется» каждый год: какая-то еда и напитки убираются, замещаются. Например, 20 лет назад турки не могли кормить русских детей кашами, а сейчас в каждом отеле, начиная с четырёх звёзд, есть и манная, и овсяная, и даже гречневая с молоком.