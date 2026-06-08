Индонезия, Малайзия и Кувейт: Что посмотреть в странах, которые отменят визы для россиян в 2026 году

Россия планирует отменить визовый режим с Кувейтом, Малайзией и Индонезией в 2026 году. Чем привлекательны эти направления и что там стоит посмотреть и попробовать россиянам — об этом Life.ru рассказала турэксперт, руководитель туристического агентства Наталия Ансталь.



Индонезия: сёрфинг в Куте и йога в Убуде

Самый популярный курорт этой страны — это остров Бали, который знаком многим нашим соотечественникам. Туда едут в первую очередь понежиться на райских пляжах. Самый известный пляж — Кута, где много молодёжи и сёрферов (и отличные волны). Дорого-богато на пляжах Джимбаран и Улувату. Есть и диковинки — пляж Ченгу с вулканическим песком. Он тоже популярен у сёрферов, но не у новичков — слишком большие там волны.

Но Ансталь советует ехать туда не только за красивыми пляжами. Одна из точек притяжения находится в центре острова, это город Убуд.

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Убуд — это джунгли, безумно красивые места с панорамными бассейнами, рисовыми террасами, где можно сходить в обезьяний лес, посмотреть необычные буддийские храмы и проникнуться местной культурой. Туда едут в основном за медитацией, йогой и полным релаксом. Наталия Ансталь Турэксперт

Ещё одна фишка Бали — водопады и вулканы. Эксперт советует забраться на вулкан Батур и встретить там рассвет, а также посетить водопад Секумпул и водные дворцы Тиртаганга и Танах Лот. В Танах Лоте нужно подгадать время отлива, во время которого до дворца можно дойти пешком. Также на Бали можно попутешествовать на близлежащие острова. Самые знаменитые — это острова Гили, их три.

«Я бы советовала остров Мено, потому что он спокойный, уединённый, с красивыми рифами вокруг, куда приплывают большие черепахи. Этот остров чем-то похож на Мальдивы. От острова Бали на скоростном катере можно добраться до этих островов», — добавила собеседница Life.ru.

Кувейт: обед в Кувейтских башнях и архитектура

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В Кувейте Наталия Ансталь рекомендует посетить не только пляжи, но и исторические точки и музеи, например Национальный музей Тарек Раджаб. Также обязательно посетите ресторан, который находится в одном из самых знаменитых архитектурных сооружений Кувейта — Кувейтских башнях. Также в городе большое количество торговых центров и небоскрёбов.

Малайзия:

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Самое известное в Малайзии — это достопримечательности столицы, Куала-Лумпура.

Куала-Лумпур и Малайзия известны своими природными достопримечательностями: здесь и белоснежные пляжи, и пещеры, и очень красивые тропические леса. Конечно, всем известно, что Малайзия славится своими небоскрёбами. Самые известные — это башни, которые находятся в Куала-Лумпуре. В Куала-Лумпуре можно просто прогуливаться и на каждое здание говорить: «Вау!», потому что это действительно производит очень большое впечатление, когда такой мегаполис находится среди тропического леса. Наталия Ансталь Турэксперт

Также туристам стоит посетить ботанический сад и Национальный музей, чтобы поближе познакомиться со страной. Также в Малайзии огромное количество мечетей, храмов — и каждый имеет свою интересную историю.