Дом Меркьюри, райские пляжи и красный колобус: Ради чего туристам поехать на Занзибар

Первый прямой авиарейс из Москвы на Занзибар будет запущен 2 июля, сообщила президент Танзании Самия Сулуху Хассан на ПМЭФ-2026. Life.ru узнал у вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, что посмотреть на острове.

Занзибар — крупнейший остров одноимённого архипелага в Индийском океане, входящий в состав Танзании. Он известен как один из самых популярных курортов региона. Особую роль в его истории сыграла торговля специями, благодаря чему он получил неофициальное название «Остров специй». Главное богатство Занзибара — белоснежные пляжи и тёплый Индийский океан. Остров славится коралловым песком, прозрачной водой и живописными лагунами.

Занзибар был очень популярен в период пандемии, так как именно по этому направлению в Танзанию были туристические рейсы. И тогда, до их прекращения, им воспользовались свыше 80 тысяч наших туристов. Сейчас возобновление воздушного сообщения будет способствовать туристическим поездкам. Дмитрий Горин Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

По словам Горина, Занзибар — очень популярное направление. Это, прежде всего, яркая природа, туда едут за пляжным отдыхом. Самые популярные и удобные пляжи острова находятся на северо-западе, они называются Нунгви и Кендва.

Однако на Занзибаре есть что посмотреть и кроме побережья. Одно из главных экскурсионных направлений — Стоун Таун, старейшая часть города Занзибар. «Каменный город» включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И, кстати, там расположен дом лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь будущий музыкант родился в 1946 году и провёл первые восемь лет своей жизни.

Также в почёте у отдыхающих наблюдение за животными, снорклинг и дайвинг. В частности, на острове есть официальный национальный парк Джозани, знаменитый мангровыми рощами и редкими обезьянами — красными колобусами.

Горин выразил надежду, что количество рейсов туда будет увеличиваться.