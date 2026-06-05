Первый прямой авиарейс из Москвы на Занзибар будет запущен 2 июля, сообщила президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Первый рейс будет запущен совсем скоро — 2 июля. Наша задача заключается в том, чтобы больше россиян посещали Танзанию», — отметила она во время выступления.

Занзибар — крупнейший остров одноимённого архипелага в Индийском океане, входящий в состав Танзании. Он расположен примерно в 35 км от восточного побережья Африки и известен как один из самых популярных курортов региона. Особую роль в его истории сыграла торговля специями, благодаря чему он получил неофициальное название «Остров специй». Главное богатство Занзибара — белоснежные пляжи и тёплый Индийский океан. Остров славится коралловым песком, прозрачной водой и живописными лагунами.