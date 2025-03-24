В Танзании обнаружен новый вид гигантских деревьев возрастом до 3000 лет

В горных дождевых лесах Удзунгва, расположенных на востоке Танзании, международная команда ботаников из Кении, Танзании и Италии сделала уникальное открытие. Учёные выявили новый вид гигантских деревьев, который был назван Tessmannia princeps. Это название, переводящееся с латыни как «самый выдающийся», отражает внушительные размеры этого растения.

Исследователи были поражены необычными цветами, обладающими белыми лепестками и яркими жёлтыми луковицами на концах. После детального изучения образцов листьев и древесины они подтвердили, что это открытие представляет собой ранее неизвестный вид.

Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Phytotaxa, учёные обнаружили около ста таких деревьев. Одно из них, упавшее естественным образом, дало возможность собрать образцы древесины для дальнейшего анализа. Исследования показали, что возраст некоторых экземпляров может достигать 3000 лет.

Tessmannia princeps отличается крайне медленным ростом: для увеличения обхвата ствола на один сантиметр дереву требуется до 15 лет. Эта особенность делает вид особенно уязвимым к внешним факторам, включая климатические изменения.