Ландшафтный архитектор Паршин: Американский клён подавляет рост российской флоры

В России в свои права вступает весна, а значит, скоро зацветёт вся страна. Цветение некоторых растений представляет угрозу для флоры, среди них можно выделить один из наиболее распространённых и проблематичных видов — клён ясенелистный (латинское название — Acer negundo), или американский клён. Этому агрессивному дереву посвящён целый раздел в энциклопедии инвазивных видов флоры. Чем грозит бесконтрольное распространение этого вида, в беседе с Life.ru объяснил ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артём Паршин.

Любое озеленённое пространство в России, в средней полосе, а также южнее и севернее, сталкивается с клёном ясенелистным. У нас в «Аптекарском огороде» его нет — весь, что был, мы извели ещё лет 20 назад. Это наша сознательная политика, потому что мы специалисты и знаем, что это за растение и чем оно опасно. В других местах, к сожалению, экспертизы такой нет, поэтому к нему относятся как к обычному дереву — жители его жалеют и не дают трогать. А ведь он опасен не только тем, что вытравливает под собой другие виды. Дело не в том, что он затеняет их или выигрывает конкуренцию за воду — он обладает химической способностью выделять в почву вещества, которые ингибируют рост других растений. Не все деревья обладают настолько мощными инвазионными качествами, но у отдельных видов, и в частности Acer negundo, они очень сильно развиты. Артём Паршин Ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода»

Наш собеседник напомнил, что всего в мире около 150 видов клёнов, некоторые из них изначально растут в Евразии. Также довольно много их в Северной Америке, откуда родом и клён ясенелистный — североамериканское растение, привезённое в Россию с другого континента. Стоит понимать, что не вся пришлая флора становится инвазионной, но в случае некоторых растений получается так, что новые условия слишком хорошо соответствуют их эволюционной стратегии. Конкретно у американского клёна она оппортунистическая: он быстро занимает место, у него огромное количество семян, которые долго не теряют всхожесть, а ещё он обладает способностью зачищать пространство вокруг себя от конкурентов.

Не стоит думать, что все клёны как род растений — опасные захватчики, для российской флоры опасен именно Acer negundo. Во всех регионах России есть свои клёны, добавил Паршин. Жителям Московского региона знаком клён остролистный, или платановидный, который характерен для средней полосы. У этих деревьев очень большой лист, и им несвойственна инвазивная стратегия распространения, наоборот — это уважаемая широколиственная порода, представляющая основную часть широколиственных и смешанных лесов в средней полосе и к югу от неё. Ещё южнее встречается клён полевой — более степной, устойчивый к жаре и засухе. Особенно много разных клёнов представлено на Дальнем Востоке: в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине. Вышеперечисленные виды, в отличие от ясенелистного клёна, принадлежат к местной флоре и никакой опасности для неё не представляют, пояснил ландшафтный архитектор.

«Мы мониторим появление всходов, потому что они неизбежно появляются на сопредельных территориях. Например, во дворах он есть — и семена летят. У ясенелистного клёна они способны перемещаться с помощью ветра — такие вертолётики, которые летят на довольно большое расстояние. Так что — да, на нашей территории он появляется периодически, но мы тут же эти всходы убираем», — рассказал Паршин.

Слова ландшафтного архитектора подтверждает энциклопедия «Чёрная книга флоры Сибири»: «Клён ясенелистный способен вытеснять местную растительность за счёт своего быстрого роста и агрессивной корневой системы». Также там сказано, что Acer negundo — одна из главных угроз для лесных и парковых экосистем нашей страны, его распространение является причиной деградации почвы.

Бесконтрольное распространение ясенелистного клёна грозит гибелью видов и, как следствие, однообразием экосистемы. Многие регионы страны борются с экспансией этого дерева, например, в Москве, Липецке, Белгороде, Томске, Омске, Барнауле и других городах разработаны программы по удалению ясенелистного клёна и замене его другими видами. Эффективная борьба с растением-захватчиком позволит обеспечить экологическую устойчивость в регионе, защитить природный баланс и обеспечить здоровье экосистемы в будущем.

Историческая справка

В энциклопедии инвазивной флоры сказано, что в природе ясенелистный клён произрастает в Северной Америке, от Скалистых гор до Атлантического побережья, а также от Канады до Флориды. В XVII веке вид привезли в Европу вместе с многочисленными североамериканскими растениями для декоративных коллекций. В России ясенелистный клён появился со второй половины XVIII века, когда начались опыты по выращиванию его из семян в ботанических садах Петербурга и Москвы.

Что делать?

Самым дешёвым и действенным способом борьбы с распространением Acer negundo считается предотвращение заноса новых особей и недопущение разрастания молодых ростков до стадии, когда они могут плодоносить. Также эксперты призывают ограничить использование Acer negundo в декоративном садоводстве и паркостроении.