Золотые рыбки стали угрозой для природы Канады

Золотые рыбки — вид, угрожающий рыбам и водоёмам Канады, сообщила New York Times со ссылкой на заявление исследователя водных ресурсов из Отдела рыболовства и океанов страны Кристин Бостон.

Дело в том, что для природы североамериканского государства этот вид чужой. Они всеядны и вырастают до 40,6 сантиметра. Рыбки поедают полезные растения, в которых обитают микроорганизмы, а также способствуют распространению водорослей, препятствующих существованию других обитателей.

Также рыбки едят икру. Они хорошо адаптированы, могут выживать в широком диапазоне температур, а также быстро размножаются, самки могут метать икру несколько раз за сезон. Бостон рассказала, что бороться с вредителями можно с помощью отлова специальными сетями и использования глушилок с разрядами.

А профессор биологии из Университета Торонто Скарборо Николас Мандрак рассказал, что этот вид завезли в Северную Америку в конце XIX века, но популяция начала резко расти потому, что люди начали выпускать своих некогда домашних любимцев в ближайшие озёра.

Такая проблема характерна для Канады, Северной Америки, Австралии и Великобритании. А два года назад в штате Миннесота власти нашли в одном из озёр рыб размером с футбольный мяч и призвали население не выпускать золотых рыбок в дикую природу.