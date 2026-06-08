Турецкий all inclusive хотят подкрутить незаметно для россиян: что изменится

Турецкие гостиницы обсуждают обновление формата «всё включено», но любые шаги не должны снизить интерес зарубежных отдыхающих, прежде всего россиян. Об этом РИА «Новости» рассказал отельер из Бодрума Исмаил Карагюль.

«Система «всё включено» остаётся одним из главных преимуществ турецких курортов. Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов», — сказал Карагюль.

По его словам, бизнес изучает разные варианты обновления действующей схемы. Среди них — более гибкие наборы услуг и дополнительные возможности для отдыха за пределами гостиничных территорий. Отказ от самой концепции не обсуждается: она по-прежнему востребована у гостей из России, Великобритании, Германии и других стран.

Карагюль отметил, что из-за роста расходов отельному рынку приходится искать новые подходы. При этом владельцы гостиниц должны учитывать ожидания путешественников. Российские туристы, по его словам, ценят «всё включено» за понятный бюджет поездки и широкий список сервисов.

Окончательных решений пока нет. Обсуждения внутри отрасли связаны с желанием повысить конкурентоспособность турецкого туризма на фоне соперничества с другими средиземноморскими направлениями.

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