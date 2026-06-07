ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 08:18

Полчища клещей атаковали отели и пляжи в Турции из-за аномальной зимы

Обложка © freepik / standret

Обложка © freepik / standret

В Турции туристы начали жаловаться на полчища клещей в курортных зонах и отелях, в том числе рядом с пляжами. Об этом пишет SHOT. Предположительно, насекомые расплодились из-за аномально холодной зимы. Как и Россия, страна пережила непривычно низкие температуры в январе и феврале.

Клещи в Турции. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала Наталия, она арендовала квартиру в турецком городе Махмутлар, рядом с Аланией. Женщина прилетела на отдых на три месяца, начиная с апреля. За жильё россиянка платит 750 евро в месяц. С собой она привезла в Турцию своих котов. Животные регулярно гуляли по двору. После одной из таких прогулок женщина обнаружила в шерсти кошек клещей.

Хвостатые стали приходить домой постоянно с насекомыми. Клещи очень быстро стали расползаться по квартире. Россиянка пыталась самостоятельно бороться с опасными кровососущими, но выходило плохо. По её словам, другие туристы также постоянно сталкиваются с клещами.

Не только клещи: Роспотребнадзор назвал переносчиков опасных инфекций в России
Не только клещи: Роспотребнадзор назвал переносчиков опасных инфекций в России

Ранее дачников в России предупредили о нашествии невидимого вредителя. Один из самых неприятных — паутинный клещ. Он почти незаметен глазу, быстро размножается и может испортить огурцы, томаты, баклажаны, клубнику и даже декоративные растения.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar