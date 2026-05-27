27 мая, 12:59

«Мраморные листья и паутина»: Дачников предупредили о нашествии невидимого вредителя

Садовод Рассадина: Паутинный клещ за неделю может уничтожить половину теплицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Klejdysz

Вместе с теплом на грядки приходят вредители. Один из самых неприятных — паутинный клещ. Он почти незаметен глазу, быстро размножается и может испортить огурцы, томаты, баклажаны, клубнику и даже декоративные растения. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Клещ появляется в жаркую и сухую погоду. В теплицах (высокая температура, нет естественной влаги) он чувствует себя особенно комфортно. Открытые грядки тоже под угрозой, особенно если растения ослаблены, посажены слишком плотно и плохо продуваются.

Распознать проблему на ранней стадии сложно. Сначала на листьях появляются мелкие светлые точки (будто проколы иголкой). Затем листья тускнеют, желтеют, подсыхают. С обратной стороны заметна тонкая паутинка.

«Если лист стал мраморным, не сочным, а снизу появилась паутина — это тревожный сигнал», — говорит специалистка.

Клещ высасывает сок. Растение слабеет, хуже цветёт, сбрасывает завязи. Профилактика: проветривать теплицу, не пересушивать воздух, регулярно осматривать нижнюю сторону листьев. При сильном заражении нужны акарициды (обычные инсектициды не работают).

«С паутинным клещом нельзя думать: подожду пару дней. Сегодня несколько точек, а через неделю может пострадать половина теплицы», — подытожила Рассадина.

А ранее в России предложили новый способ борьбы с вредителями. Общественный деятель Дмитрий Бондарь направил в Минсельхоз пакет инициатив по системной борьбе с нашествием негодяев. Одна из ключевых идей — программа «Био-утилизация», которая предполагает создание в СНТ и дачных посёлках сети пунктов приёма собранных паразитов.

Дарья Нарыкова
