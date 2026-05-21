Собирать слизней вместо макулатуры? Минсельхозу предложили новый способ борьбы с вредителями

Общественный деятель Дмитрий Бондарь направил в Минсельхоз пакет инициатив по системной борьбе с нашествием слизней и других вредителей. Одна из ключевых идей — программа «Био-утилизация», которая предполагает создание в СНТ и дачных посёлках сети пунктов приёма собранных паразитов. Об этом он рассказал Life.ru.

Сбор слизней должен стать централизованным и оплачиваемым. Школьников и студентов предлагается вовлекать в летнюю оплачиваемую трудовую практику через портал «Госуслуги». Собранная биомасса после термической обработки может использоваться как компонент кормов для рыб или органическое удобрение, богатое азотом.

Ранее сообщалось, что испанские слизни никуда не исчезли — в жару они просто становятся более скрытными и выходят в основном по ночам. Сейчас для них всё ещё комфортные условия: они активно едят и появляются на участках, хотя днём их видно меньше. Такие вредители могут вырастать до 15 сантиметров в длину и часто пугают садоводов своим внешним видом.