Стало известно, кому придётся платить за холодную воду в три раза больше

Часть россиян может столкнуться с заметным ростом сумм в квитанциях за водоснабжение. Об этом во время общения с агентством «Прайм» предупредил общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что в конце прошлого года вступило в силу постановление правительства № 1871, которое увеличило повышающий коэффициент для расчёта платы за холодную воду с 1,5 до 3. По словам эксперта, это означает, что без счётчика итоговая сумма может оказаться в три раза выше стандартного норматива.

Под удар попадают граждане, которые не установили приборы учёта, а также те, кто вовремя не прошёл поверку, допустил поломку счётчика или более трёх месяцев не передавал показания. Избежать переплаты можно, пояснил Бондарь, только запросив официальный акт о невозможности монтажа прибора, если его установка действительно неосуществима. Узнать всю необходимую информацию о приборах учёта можно через систему ГИС ЖКХ или обратившись в свою управляющую организацию.

Ранее в России предложили создать сервис, который позволит оперативно возобновлять коммунальные услуги после погашения задолженности. Инициативу разработали депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.