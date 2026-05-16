Не ждать понедельника: Депутаты предложили снимать долги по ЖКХ за 24 часа
В России предложили создать сервис, который позволит оперативно возобновлять коммунальные услуги после погашения задолженности. Инициативу разработали депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru».
Авторы предложения отмечают, что после оплаты долгов граждане нередко продолжают оставаться без света, воды или газа из-за задержек в обновлении данных у поставщиков услуг. В качестве примера они приводят сервис Федеральной налоговой службы «Оперативная помощь при блокировках», позволяющий в течение суток снять ограничения после погашения задолженности.
По их словам, в сфере ЖКХ подобного механизма нет, из-за чего отключения могут затягиваться, особенно в выходные дни, когда связаться с коммунальными службами сложнее. Депутаты считают, что новый цифровой инструмент позволит ускорить восстановление услуг и снизить количество подобных ситуаций для граждан.
«У них должна быть возможность получать услугу, как только они ее оплатили. Поэтому мы предлагаем разработать аналогичный сервис и для граждан, столкнувшихся с ограничением предоставления коммунальных услуг из-за неуплаты», — заключил Гибатдинов.
Ранее сообщалось, что яркий цвет платёжной квитанции за жилищно-коммунальные услуги может указывать на наличие задолженности по оплате. Такие уведомления направляются гражданам, которые не вносили платежи более трёх месяцев. Цветовое оформление используется для привлечения внимания к документу.
