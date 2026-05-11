В Госдуме рассказали об изменениях в квитанциях на оплату услуг ЖКХ

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин «приватизированная собственность» заменили на «частная». Изменение связано с унификацией данных в ЕГРН и никак не влияет на сумму начислений. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что граждане обращаются в ведомство с вопросами о новой формулировке. Ранее использовавшееся слово «приватизированная» описывало процесс получения жилья. «Частная собственность» — это установленный юридический статус, который обозначает право владения, пользования и распоряжения. Согласно закону, имущество, принадлежащее гражданам, является именно частной собственностью.

Кошелев подчеркнул, что замена слов никак не отразилась на размере начислений. Расчёты зависят от площади помещения, количества проживающих и показаний приборов учёта, а не от способа получения квартиры.

«Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платёжках», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступили в силу обновлённые правила в сфере ЖКХ и регистрационного учёта. Изменения затрагивают порядок начисления платежей за коммунальные услуги и процедуру снятия граждан с регистрации. Новые нормы усиливают требования к дисциплине передачи данных.