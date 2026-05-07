Уехали на дачу на 5 дней? Россиянам объяснили, как получить перерасчёт за коммуналку

Если вас нет дома больше пяти дней подряд, вы вправе требовать пересчёта платежей за коммуналку. Однако не всё так радужно, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Корректировка касается лишь счетов за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и электричество. За отопление, капремонт, содержание жилья и общедомовые нужды платить придётся полностью.

Важное условие: перерасчёт возможен, только если в квартире нет индивидуальных счётчиков, и их невозможно установить технически. Этот факт нужно подтвердить специальным актом. А вот за вывоз мусора можно попросить пересчёт, даже если приборы учёта не стоят, — но при соблюдении сроков.

Заявление подаётся до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Сделать это можно через ГИС ЖКХ, «Госуслуги.Дом» или лично в УК. К заявлению приложите справку от председателя СНТ или билеты туда-обратно. Если компания откажет, пишите письменную претензию, а затем — жалобу в Госжилинспекцию, советует эксперт.

А ранее Life.ru сообщал, что с 1 июля 2026 года компенсация на жильё и ЖКУ будет рассчитываться отдельно. В Госдуме отметили, что размер компенсации будет считаться исходя из тарифов и нормативов, а не фактического потребления.