Россиянам объяснили, какие платёжки ЖКХ вырасти из-за новых правил

С 1 мая в России вступили в силу обновлённые правила в сфере ЖКХ и регистрационного учёта. Изменения затрагивают порядок начисления платежей за коммунальные услуги и процедуру снятия граждан с регистрации.

Новые нормы усиливают требования к дисциплине передачи данных по коммунальным услугам. Теперь при несвоевременной поверке счётчиков или непередаче показаний в установленные сроки управляющие компании и ресурсоснабжающие организации вправе начислять плату по нормативам.

В таких случаях фактическое потребление учитываться не будет, что может привести к увеличению суммы в платёжных документах. Изменения фактически перекладывают ответственность за своевременный учёт ресурсов на самих жильцов.

Отдельный блок корректировок касается регистрационного учёта граждан. Процедура снятия с регистрации лиц, которые формально прописаны, но фактически не проживают в жилье, упрощается. Теперь собственники смогут инициировать такие действия через МФЦ, что ускоряет процесс и снижает административную нагрузку.

Юристы отмечают, что нововведение может быть особенно актуально для владельцев сдаваемого жилья, наследственных квартир и конфликтных ситуаций между родственниками. При этом подчеркивается, что любое снятие с регистрации по-прежнему требует подтверждения отсутствия фактического проживания.

Эксперты также связывают изменения с общей тенденцией к ужесточению контроля в сфере ЖКХ и повышению ответственности собственников за коммунальные процессы.

Ранее стало известно, в каких случаях жильцы могут рассчитывать на перерасчёт коммунальных платежей при длительном отсутствии дома. Если человек отсутствует в квартире более пяти дней подряд, он имеет право обратиться за корректировкой начислений. Однако распространяется это правило не на все виды услуг.