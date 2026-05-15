15 мая, 09:42

Красная квитанция за коммуналку: кому она приходит и что делать

Эксперт Бондарь: Красная платёжка ЖКХ приходит при долге от трёх месяцев

Красный цвет платёжной квитанции за жилищно-коммунальные услуги может сигнализировать о накопившейся задолженности. Чаще всего такие уведомления получают те, кто не оплачивал счета более трёх месяцев. Яркий бланк используют, чтобы привлечь внимание и выделить документ среди других писем.

Как пояснил агентству «Прайм» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, паниковать в такой ситуации не стоит.

«Если вы обнаружили в ящике цветное уведомление, стоит первым делом спокойно проверить начисления», — отметил он.

По его словам, иногда возможны технические ошибки, поэтому важно сверить суммы с предыдущими периодами или запросить акт сверки. Если задолженность подтвердится и нет возможности сразу её погасить, можно обратиться в управляющую компанию с просьбой о рассрочке. Эксперт добавил, что в большинстве случаев организации идут навстречу добросовестным плательщикам и предлагают варианты решения без жёстких санкций.

Володин поручил комитетам ГД проверить прогноз о росте тарифов ЖКХ на 33,5%

А ранее в Госдуме рассказали, что в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин «приватизированная собственность» заменили на «частная». Изменение связано с унификацией данных в ЕГРН и никак не влияет на сумму начислений.

Александра Вишнякова
