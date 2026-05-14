14 мая, 12:22

Володин поручил комитетам ГД проверить прогноз о росте тарифов ЖКХ на 33,5%

Обложка © Max/ Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить обоснованность прогноза Минэкономразвития о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно документу, в течение четырёх лет платежи граждан могут вырасти на 33,5 процента. Спикер ГД подчеркнул на пленарном заседании, что депутаты не могут согласиться с этой цифрой.

«Огромное количество обращений со стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение четырёх лет Министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5%», — обратил внимание Володин, добавив, что в том же ведомстве говорят о планируемом снижении инфляции до 5% к концу года.

Спикер нижней палаты парламента продолжил, что, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции до 5% к концу года, а с другой — предсказывает рост тарифов ЖКХ. Володин отметил несогласие депутатов с этими расчётами и обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову. Парламентарий призвал его обосновать свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы.

ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступили в силу обновлённые правила в сфере ЖКХ и регистрационного учёта. Они затрагивают порядок начисления платежей за коммунальные услуги и процедуру снятия граждан с регистрации.

Анастасия Никонорова
