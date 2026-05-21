Остались с нами: Названа дата триумфального возвращения испанских слизней на российские дачи

Испанские слизни никуда не исчезли — в жаркую погоду они просто переходят на более скрытный и преимущественно ночной образ жизни. Об этом в беседе с Life.ru рассказал биолог Михаил Воробьёв.

По его словам, сейчас для вредителей сохраняются комфортные условия: они активно питаются и продолжают появляться на участках, хотя днём их заметно меньше.

Они остались с нами, как и прежде. Мы будем с ними бороться, и в этом будет заключаться смысл нашей дачной жизни. Михаил Воробьёв Биолог

Биолог рассказал, что испанские слизни могут вырастать до 15 сантиметров в длину, из-за чего нередко пугают садоводов и дачников своим внешним видом.

По словам эксперта, новое массовое появление слизней можно ожидать уже во вторник, когда жара начнёт спадать. Тогда вредители снова станут активно выползать не только ночью, но и днём.

«Вот именно возвращение испанских слизней мы можем ожидать во вторник, когда погода начнёт идти на спад. Тогда слизни будут выползать ещё и днём, и в больших количествах», — предупредил Воробьёв.

Как пояснил биолог, обычно слизни активизируются ближе к вечеру — примерно после 19:00. Ночью они наиболее активны, а с первыми лучами солнца, около 5–6 утра, прячутся в тени, чтобы избежать жары.

Однако с понижением температуры и уменьшением солнечной активности вредители будут дольше оставаться на поверхности.

Для борьбы со слизнями эксперт посоветовал два основных метода. Первый — использование специальных препаратов, таких как «Слизнеед» и «Слизнегон», содержащих фосфат железа. Гранулы раскладывают на участке, слизни поедают их, после чего в организме вредителей запускаются необратимые процессы.

Второй способ — механический сбор и уничтожение слизней вручную.

Ранее врач-психотерапевт объяснила, как без истерик приучить детей к дачным работам. По её словам, давление и постоянная критика снижают мотивацию ребёнка, а денежное вознаграждение за каждую мелкую задачу постепенно превращает помощь по дому в «работу за оплату».