Не только клещи: Роспотребнадзор назвал переносчиков опасных инфекций в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon
В России опасные для человека инфекции могут переносить не только иксодовые клещи, но и комары, вши, блохи, мошки, слепни и москиты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, чаще всего заражение после укусов связано именно с клещами. Они способны передавать болезнь Лайма, клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, боррелиоз Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и риккетсиозы.
Комары могут быть переносчиками малярии, паразитов и лихорадки Западного Нила. Блохи способны сохранять возбудителей чумы, туляремии, псевдотуберкулёза, бруцеллёза и крысиного сыпного тифа, а вши связаны с риском сыпного и возвратного тифа.
Слепни, мошки и москиты также представляют угрозу: через них могут распространяться сибирская язва, туляремия, паразитарные и кишечные инфекции. Для защиты специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, ставить москитные сетки, обрабатывать территории от клещей и делать прививку от энцефалита.
Ранее Life.ru сообщал, что в России уже 129 тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей. На фоне сезонного роста активности клещей прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 2,5 млн россиян.
