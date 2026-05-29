Битва с «Дракулой» в миниатюре: Чеснок, цитрусы и спрей своими руками спасут вас от клещей

Сезон активности клещей традиционно приходится на тёплые месяцы, и в этот период особенно актуален вопрос профилактики — при поездках на природу, на дачу, на пикник или просто прогулку в парке. Помимо базовых методов защиты — закрытой одежды и использования специальных средств — стоит обратить внимание на так называемые «народные» способы. О них Life.ru рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко.

Важно сразу понимать: ни один продукт не даёт гарантированной защиты от укусов клещей, однако это простой и понятный метод, который может стать дополнительным барьером. Некоторые продукты способны менять естественный запах кожи, делая человека менее привлекательным для насекомых. Речь идёт об их употреблении как внутрь (в профилактических целях), так и наружно — для создания отпугивающего барьера. Павел Мартыненко Руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5

К таким продуктам относятся чеснок и лук, которые содержат серосодержащие соединения, выделяющиеся через кожу; цитрусовые, чьи эфирные масла обладают выраженным стойким ароматом; пряные травы — розмарин, базилик, мята — которые при регулярном употреблении также могут влиять на запах тела; а также яблочный уксус, который можно использовать как добавку к рациону в определённых блюдах.

«В период активности клещей стоит следить за наличием этих ингредиентов в вашем питании на постоянной основе. Необязательно есть чеснок или травы просто так, но добавлять их в салаты и горячие блюда будет полезно», — отмечает специалист.

Более эффективный способ использования продуктов — приготовление простых спреев с выраженным запахом, который может отпугивать клещей. Их удобно применять перед выходом на природу или для обработки одежды и приусадебных участков.

Чесночный спрей — один из самых популярных вариантов, однако из-за специфического резкого аромата он подойдёт в первую очередь для распыления на растения, а не на себя. Для его приготовления нужно измельчить 2–3 зубчика чеснока, залить литром воды и оставить настаиваться на 8–12 часов, после чего процедить и перелить в распылитель.

Цитрусовый спрей — аромат апельсина, лимона или грейпфрута часто используется в натуральных репеллентах. Такой спрей удобно использовать именно для обработки одежды и открытых участков кожи, однако важно предварительно протестировать его на небольшой части тела, чтобы исключить аллергическую реакцию. Для приготовления нужно прокипятить кожуру цитрусовых в 500 мл воды в течение 10–15 минут, затем остудить и процедить.

Спрей с эфирными маслами — более концентрированный вариант, который подойдёт как для использования на себе, так и для распыления на растения. На 200 мл воды потребуется 10–15 капель эфирного масла (эвкалипт, чайное дерево, лаванда или мята) и одна чайная ложка спирта либо уксуса для смешивания. Все компоненты смешиваются и тщательно встряхиваются.

Существуют также простые лайфхаки для усиления защиты. Одежду лучше обрабатывать заранее, а не непосредственно перед выходом на природу, используя обильное количество спрея и давая вещам высохнуть — это создаст дополнительный барьер. Кроме того, при планировании досуга на дачном участке можно распылить спрей на траву и растения, а остаток перелить в открытую чашу и расположить в зоне отдыха — запах будет работать непрерывно.

«Подводя итог, можно сказать, что продукты и домашние спреи могут стать дополнительным элементом защиты от клещей. Однако полагаться только на них не стоит — лучше рассматривать их как часть комплексного и разумного подхода к безопасности в тёплый сезон, дополняя базовыми методами: закрытой одеждой, покупными репеллентами и обязательным осмотром после прогулки», — заключил эксперт.

В России с начала сезона уже 129 тысяч человек обратились к медикам после укусов клещей, причём 45 тысяч случаев пришлись только на последнюю неделю. Больше всего обращений фиксируют в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. На фоне сезонного роста активности клещей прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 2,5 млн россиян.