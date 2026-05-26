Комариный апокалипсис: Безумные полчища кровососов раньше срока атакуют регионы России

Несколько регионов России столкнулись с аномально ранним появлением полчищ комаров. Больше всего кровососов замечают в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях. Клещи активизировались в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Только за последнюю неделю число обращений после укусов выросло на 45 тысяч.

Нашествие комаров в Челябинской области. Видео © Telegram / SHOT

В Челябинске семейная пробежка по лесу обернулась атакой огромного роя комаров: насекомые облепили пару во время тренировки, а один из них укусил девушку прямо в глаз. Об этом сообщает SHOT. Ольга с мужем вышли побегать вечером, но почти сразу столкнулись с сотнями кровососущих. Комары буквально покрывали руки и ноги супругов. На похожие нашествия жалуются и другие жители Челябинска и области: по их словам, рои садятся не только на людей, но и на вещи, машины и любые предметы на улице.

Комар укусил девушку прямо в глаз. Фото © Telegram / SHOT

Сильная активность комаров и клещей сейчас фиксируется сразу в нескольких регионах России. Среди причин называют снежную и холодную зиму, которая создала благоприятные условия для выживания насекомых. Энтомологи считают, что всплеск не продлится всё лето. Численность комаров начнёт снижаться после устойчивой жары, а естественными регуляторами станут лягушки, стрекозы и птицы. Пока специалисты советуют использовать репелленты, москитные сетки и избегать прогулок у водоёмов утром и вечером, когда активность насекомых максимальна.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России уже 129 тысяч человек обратились к врачам из-за укусов клещей. Причём 45 тысяч случаев пришлись только на последнюю неделю. На фоне такой тревожной статистики прививки сделали уже более 2,5 млн россиян.