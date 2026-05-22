Назван главный убийца пчелиных семей в России
Энтомолог Каширский: Главная угроза для пчёл в России — клещ Varroa
Основная причина сокращения пчелиных семей в России — клещ Varroa. Об этом «Москве 24» рассказал энтомолог Александр Каширский.
Без специального лечения и ухода колония может погибнуть. Влияют также вирусы и обработка полей пестицидами. Сейчас выводятся породы, устойчивые к клещам (скрещиванием с африканской пчелой), но некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей. Россияне часто закупают семьи из Индии, но местные виды улетают от пасечников и селятся в дуплах. В России они гибнут от мороза.
«Нужно поддерживать российские породы, приспособленные к местным условиям», — считает энтомолог.
Одиночные пчёлы (менее агрессивны, чем медоносные) важны как опылители. В Европе их становится меньше из-за химии и монокультур. В России проблема не так остра. Главное при встрече с любыми жалящими — вести себя спокойно.
Ранее Life.ru писал, что в Россию ввезли 1728 пчёл-нелегалов из Узбекистана. Грузовик с насекомыми пересёк границу в Астраханской области. Позднее ещё два большегруза с пчёлами въехали на территорию РФ через пропускной пункт в Челябинской области и скрылись. До карантинной зоны водители груз так и не довезли.
