Назван главный убийца пчелиных семей в России

Основная причина сокращения пчелиных семей в России — клещ Varroa. Об этом «Москве 24» рассказал энтомолог Александр Каширский.

Без специального лечения и ухода колония может погибнуть. Влияют также вирусы и обработка полей пестицидами. Сейчас выводятся породы, устойчивые к клещам (скрещиванием с африканской пчелой), но некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей. Россияне часто закупают семьи из Индии, но местные виды улетают от пасечников и селятся в дуплах. В России они гибнут от мороза.

«Нужно поддерживать российские породы, приспособленные к местным условиям», — считает энтомолог.

Одиночные пчёлы (менее агрессивны, чем медоносные) важны как опылители. В Европе их становится меньше из-за химии и монокультур. В России проблема не так остра. Главное при встрече с любыми жалящими — вести себя спокойно.