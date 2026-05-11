Ещё две фуры со злобными пчёлами из Узбекистана бесследно исчезли в России по пути на карантин
Ещё два большегруза с пчёлами из Узбекистана въехали на территорию РФ через пропускной пункт в Челябинской области и скрылись. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, до карантинной зоны водители груз так и не довезли. Санитарная проверка является обязательным требованием безопасности, но насекомые её избежали. Где сейчас находятся фуры, неизвестно.
Параллельно с этим рейды идут в соседней Оренбургской области. Контролирующие органы пытаются отследить пути нелегального ввоза.
По данным SHOT, пчёл из Средней Азии завозят в страну неофициально по двум причинам. Первая — цена: узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных. Вторая — ранняя активность. Благодаря тёплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские ещё пробуждаются.
Отсутствие ветеринарного контроля чревато серьёзными рисками. Особи часто выступают скрытыми переносчиками опасных инфекций и паразитов, что грозит массовой гибелью местных семей. Это ставит производство мёда под угрозу. Кроме того, приезжие насекомые ведут себя более агрессивно и злобно, их укусы могут спровоцировать сильный отёк вплоть до анафилактического шока.
Напомним, ранее сообщалось, что в Россию ввезли 1728 пчёл-нелегалов из Узбекистана. Грузовик с насекомыми пересёк границу в Астраханской области.
