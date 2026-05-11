День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 09:40

Ещё две фуры со злобными пчёлами из Узбекистана бесследно исчезли в России по пути на карантин

SHOT: Две фуры с узбекскими пчёлами без карантинного контроля пропали в России

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Ещё два большегруза с пчёлами из Узбекистана въехали на территорию РФ через пропускной пункт в Челябинской области и скрылись. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, до карантинной зоны водители груз так и не довезли. Санитарная проверка является обязательным требованием безопасности, но насекомые её избежали. Где сейчас находятся фуры, неизвестно.

Параллельно с этим рейды идут в соседней Оренбургской области. Контролирующие органы пытаются отследить пути нелегального ввоза.

Жужжащий кошмар: В Турции 400 овец погибли в давке, спасаясь от пчёл
Жужжащий кошмар: В Турции 400 овец погибли в давке, спасаясь от пчёл

По данным SHOT, пчёл из Средней Азии завозят в страну неофициально по двум причинам. Первая — цена: узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных. Вторая — ранняя активность. Благодаря тёплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские ещё пробуждаются.

Отсутствие ветеринарного контроля чревато серьёзными рисками. Особи часто выступают скрытыми переносчиками опасных инфекций и паразитов, что грозит массовой гибелью местных семей. Это ставит производство мёда под угрозу. Кроме того, приезжие насекомые ведут себя более агрессивно и злобно, их укусы могут спровоцировать сильный отёк вплоть до анафилактического шока.

«О, у вас аллергия?» Женщина напустила на полицейских рой пчёл из грузовика ульев
«О, у вас аллергия?» Женщина напустила на полицейских рой пчёл из грузовика ульев

Напомним, ранее сообщалось, что в Россию ввезли 1728 пчёл-нелегалов из Узбекистана. Грузовик с насекомыми пересёк границу в Астраханской области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Узбекистан
  • Животные
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar