Жужжащий кошмар: В Турции 400 овец погибли в давке, спасаясь от пчёл

В турецкой провинции Ыгдыр произошла массовая гибель скота. Местная отара овец, насчитывающая около четырёх тысяч голов, подверглась внезапному нападению пчёл. Об этом сообщает издание Milliyet.

Стадо проходило через район, где были расположены пчелиные ульи. Насекомые окружили животных, привели их в ужас и заставили в панике метаться.

Спасаясь от роя, овцы начали разбегаться. Стадный инстинкт и всеобщая паника привели к тому, что животные столпились у края ирригационного канала. Началась давка, в ходе которой многие овцы упали в воду.

В результате трагического инцидента погибли 400 овец. Часть из них была затоптана своими же сородичами, часть — утонула в искусственном водотоке.

Помимо скота, пострадали и люди. Пятеро граждан были укушены пчёлами и доставлены в ближайшую больницу. Их состояние не уточняется.

Специалисты и правоохранительные органы Турции сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Предстоит понять, что именно спровоцировало агрессию насекомых и можно ли было предотвратить трагедию.

Местные жители шокированы масштабом гибели животных, ведь для аграрного региона потеря 400 голов овец — это серьёзный экономический удар. В соцсетях уже прозвали событие «нашествием пчёл-убийц», хотя официально порода насекомых пока не называется. Возможно, виной всему африканизированные пчёлы.

