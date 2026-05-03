«О, у вас аллергия?» Женщина напустила на полицейских рой пчёл из грузовика улей

В США женщина-пчеловод использовала пчёл против полицейских, чтобы помешать им выселить её 80-летнего друга из дома. Когда стражи порядка пришли вручать Элтону Кингу-младшему документы о выселении, его бывшая соседка Ребекка Вудс подъехала к ним на грузовике, полном ульев, и начала открывать ящики.

В ходе борьбы несколько ульев опрокинулись, выпустив сотни пчёл. Насекомые искусали помощников шерифа — в лицо и голову. Когда женщину уже задержали, один из полицейских сказал, что у его коллеги аллергия на пчелиные укусы. Вудс спокойно ответила: «О, у вас аллергия? Хорошо».

Суд признал Ребекку Вудс виновной в нападении. Её приговорили к шести месяцам тюрьмы. Она пыталась таким образом помешать выселению своего друга, который боролся с раком. Кинг-младший с 2018 года пытался оспорить выселение из своего дома стоимостью 1,9 млн долларов.

В ходе инцидента погибли тысячи пчёл — часть раздавили ульями, а медоносные пчёлы умирают и после укуса. Заместитель начальника службы гражданских процессов признался, что за всё время работы не видел ничего подобного. В полиции добавили, что помощники шерифа сталкиваются с опасными ситуациями, а вердикт подтверждает, что они имеют право работать в безопасности.

Ранее в израильском городе Нетивот десятки тысяч пчёл атаковали торговый центр. Местные СМИ публикуют видео, на котором рой кружит вокруг здания и залетает внутрь, вызывая панику у посетителей и персонала. Почему пчёлы так себя повели — пока непонятно. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.