В Израиле десятки тысяч пчёл атаковали торговый центр

В городе Нетивот (Израиль) десятки тысяч пчёл атаковали торговый центр. Видео с нападением роя публикуют местные СМИ.

На кадрах видно, как насекомые кружатся вокруг здания и залетают внутрь, вызывая панику у посетителей и персонала. Причины столь агрессивного поведения пчёл пока остаются загадкой. По предварительным данным, никто из людей серьёзно не пострадал.

© X/Washington Eye

Обычно пчёлы нападают только при угрозе улью, однако в данном случае явных раздражителей не зафиксировано. Администрация ТЦ временно ограничила вход, вызваны службы по борьбе с насекомыми.

Ранее во Франции в Орийаке рой пчёл атаковал прохожих, пострадали 24 человека, трое в критическом состоянии. У одной из жертв остановилось сердце, её спасли. Ульи более десяти лет находились на террасе отеля на центральной улице. Мэр города допустил введение запрета на ульи в центре. Среди пострадавших — 78-летняя женщина, которую ужалили 25 раз.