«Дефекты поведения»: Агрессивные пчёлы отправили 24 человека в больницу за несколько минут

Во Франции 24 человека пострадали, а трое попали в реанимацию из-за нападения роя пчёл. Как сообщает телеканал BFMTV, насекомые атаковали прохожих в течение нескольких минут.

«Двадцать четыре человека пострадали в Орийаке (департамент Канталь) в результате нападения пчёл, трое из них находятся в критическом состоянии. По неизвестной причине сотни пчёл атаковали прохожих в течение нескольких минут», — говорится в материале.

Как уточняется, у одной из жертв после случившегося констатировали остановку сердца, но её смогли спасти. По информации издания La Depeche, ульи более десяти лет находились на террасе отеля на центральной улице. По этой причине мэр города допустил, что может ввести запрет ульев в центре, дабы избежать повторения инцидента. Он также рассказал, что среди пострадавших есть 78-летняя женщина, которую ужалили 25 раз.

Пчеловод, которому принадлежали ульи, не смог ответить, что стало причиной поведения, поскольку раньше такого никогда не было. Есть предположение, что это произошло из азиатских шершней, которые угрожали улью. Вместе с тем возможно агрессия возникла в результате развития породы. Когда тёмная пчела скрещивается с импортированными насекомыми для улучшения урожайности, это может вызвать «дефекты поведения».

Местные власти призывают граждан не поддаваться панике, поскольку ситуация находится под контролем. Пчеловоды предупреждают, что при нападении этих насекомых нужно сохранять спокойствие и как можно быстрее найти укрытие. Для этого могут подойти кусты или водоём.