Атакуют сразу роем: Африканские «пчёлы-убийцы» оккупировали 13 американских штатов

Африканские медоносные пчёлы, получившие печальную известность как «пчёлы-убийцы», расширяют свой ареал в США, продвигаясь на север. По данным Herald-Mail Media, эти пчёлы уже обнаружены в 13 штатах, где участились случаи их нападений на людей, домашних питомцев и сельскохозяйственных животных.

В последние месяцы участились случаи нападения агрессивных пчел на людей и животных в этом районе. Зафиксирована смерть одного человека, косившего траву, и госпитализация троих с многочисленными укусами. Туристы, приехавшие на отдых, подверглись преследованию пчел на протяжении полутора километров, а три лошади получили более тысячи укусов каждая. Эксперты полагают, что повышенная активность этих пчёл связана с изменением климата, предполагая их миграцию на север в поисках более благоприятных условий.

Агрессивность пчёл — это результат эволюционного приспособления к суровым условиям Восточной Африки. Постоянная опасность со стороны хищников привела к формированию у них крайне развитого инстинкта самозащиты, проявляющегося в массовых атаках и преследовании врагов на большие расстояния, даже за движущимся транспортом.

Африканские пчёлы представляют собой гораздо большую угрозу, чем их европейские сородичи. Если обычные пчёлы посылают на разведку небольшую группу, то африканские атакуют сразу целым роем, состоящим из 50-100 особей. Яд этих пчёл не сильнее, но из-за огромного количества укусов опасность возрастает многократно. Смертельная доза для человека – это примерно 1 350 укусов. Эксперты предупреждают: столкновение с африканскими пчёлами требует немедленной реакции – бегства и вызова специалистов.